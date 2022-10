Lumineux et doux ce vendredi

Samedi, il restera encore quelques traces de la perturbation de la nuit sur le centre et le sud du pays avec des nuages et encore la possibilité d’avoir quelques gouttes de pluie en matinée. Ailleurs, les éclaircies deviendront de plus en plus larges. L’après-midi, les nuages laisseront place à de plus en plus de soleil surtout sur l’ouest. Maxima en léger recul de 12 à 16 °C.