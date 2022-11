Lulu travaille dur pour rester pertinente au fil des décennies.

Dans les années 90 elle chante avec Take That sur le titre "Relight My Fire", qui atteint la première place des charts britanniques. La même année, elle réalise son premier succès en tant qu’auteur-compositeur avec la chanson nommée aux Grammy Awards "I Don’t Wanna Fight ", enregistrée par Tina Turner.