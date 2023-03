Lula veut homologuer "au plus vite" de nouvelles terres indigènes au Brésil

Le président brésilien Lula a assuré lundi qu’il comptait homologuer "au plus vite" de nouvelles terres réservées aux indigènes, une légalisation restée au point mort sous le mandat de son prédécesseur d’extrême droite Jair Bolsonaro.

"J’ai demandé au ministère des Affaires indigènes de me montrer toutes les terres prêtes à être homologuées. Il faut les homologuer au plus vite, avant que d’autres se les approprient […] en établissant de faux documents", a déclaré Luiz Inacio Lula da Silva lors d’une assemblée de leaders autochtones dans l’État de Roraima (nord). "Il faut légaliser rapidement toutes les terres dont les études (de délimitation) sont prêtes ou pratiquement prêtes, pour que les indigènes puissent occuper leur territoire", a insisté le président de gauche. Dans l’Amazonie brésilienne, il est courant que des individus s’accaparent des terres pour les déboiser et les revendiquer officiellement par la suite à l’aide de faux documents.