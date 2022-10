Lula ou Bolsonaro : le Brésil à deux jours d'une présidentielle très serrée

Ce dernier mois de campagne a donné lieu à une débauche d'attaques et d'insultes personnelles, surtout sur les réseaux sociaux, un champ de bataille plus important que jamais.

Le camp Bolsonaro a accusé Lula de vouloir fermer les églises, promouvoir l"'idéologie de genre" dans les écoles et pactiser avec Satan. Le camp Lula a accusé Bolsonaro de pédophilie et de cannibalisme.

Ces joutes ont laissé peu de place aux vrais problèmes des 215 millions de Brésiliens, telles la relative faiblesse de l'économie, l'inflation et la faim dont souffrent 33 millions d'entre eux.

Lula a surtout fait campagne autour du succès de ses deux mandats (2003-2010) à une époque du boom économique permis par l'envolée des matières premières pour la plus grande économie d'Amérique latine. Et même si les charges qui pesaient contre lui autour de l'enquête tentaculaire sur les pots de vin liés à Petrobras ont été annulées, Lula incarne toujours pour des millions de Brésiliens la corruption. Mais il garde des soutiens irréductibles, telle Ana Gabriele dos Santos, employée d'un ranch dans la région semi-aride du Sertao, fief de Lula, dans le Nord-est. "On était pour Lula à l'époque, on est pour Lula aujourd'hui", dit à l'AFP la jeune femme dont la famille a toujours voté pour le chef du PT.

Bolsonaro peut de son côté capitaliser sur une légère reprise économique avec un reflux du chômage comme de l'inflation, ainsi que sur la défense des valeurs ultra-conservatrices: Dieu, famille, patrie. "Il est l'un des nôtres", lance Gilberto Klais, un entrepreneur qui exhibe un autocollant géant sur sa voiture, jaune et vert comme les couleurs du drapeau brésilien, dans l'Etat méridional du Parana, un bastion bolsonariste.

Mais en fait, une foule de Brésiliens voteront surtout dimanche pour le candidat qu'ils détestent le moins.