Lukebakio entre et marque pour Wolfsburg, qui enregistre un deuxième succès consécutif

Le VfL Wolfsburg a engrangé une deuxième victoire consécutive en championnat en allant s'imposer 0-2 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort samedi lors de la 22e journée de Bundesliga. Présent sur le banc au coup d'envoi, Dodi Lukebakio est entré à la 62e minute de jeu avant d'inscrire le deuxième but des siens dans les dernières minutes de la partie. Une victoire qui permet aux Loups de grimper à la 12e place du classement avec 27 points.

Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx étaient titulaires au coup d'envoi, seul Dodi Lukebakio se trouvait sur le banc.

Les Loups vont trouver l'ouverture en première mi-temps grâce à Max Kruse sur penalty (28e, 0-1). Dodi Lukebakio faisait son apparition sur la pelouse à la 61e minute et s'illustrait 30 minutes plus tard en doublant la mise pour ses couleurs dans les toutes dernières secondes de la rencontre (90+3, 0-2). Les Loups enregistraient une deuxième victoire consécutive, ce qui n'était plus arrivé depuis le 6 novembre.

Dans le même temps, le Hertha Berlin, sans Dedrick Boyata blessé, s'est incliné 2-1 sur la pelouse de la lanterne rouge Greuther Furth. Le Hertha occupe la 14e place du classement et possède 23 unités.