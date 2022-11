Lukas Dhont : “Les jeunes acteurs surprennent quand ils sont libres de tout texte”

L'art international et engagé est à l'honneur avec la bédéiste marocaine Zainab Fasiki. L'illustratrice fait entendre sa voix avec son exposition "Hshouma", comprenez "La honte", inspiré de sa BD éponyme. Un ouvrage qui tente d'éveiller et de bousculer les esprits à travers des dessins où nudité et sexualité ne sont plus taboues.

Son exposition est visible à l'Espace Magh jusqu'au 19 novembre.