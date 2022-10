Lukas Dhont ("Close") en quête de l’Oscar du meilleur film étranger : "J’espère que ce film rendra la Belgique fière"

Le film ne parle pas d’homosexualité ni d’homophobie, pour Lukas Dhont. Il s’agit d’un film sur la masculinité et l’amitié. "Mais on ne parle pas de la sexualité des deux garçons dans le film. Moi, comme scénariste, je m’en fous".

Le thème du "non-dit" est exploré dans le long-métrage. "Pour moi, le contraste entre l’intérieur et l’extérieur est très important". Et le cinéaste de se souvenir de sa jeunesse : "je ne pouvais pas communiquer sur les choses qui se passent à l’intérieur. Le cinéma était mon plan B : je voulais être danseur et puis j’ai arrêté à 12 ans pour poursuivre mon rêve de réalisateur". Et le cinéaste de se confier :" parce que je commençais à comprendre que ma manière de bouger, de danser gênait les personnes autour de moi. Parce que c’était très féminin et maniéré. C’est une blessure pour moi d’avoir arrêté la danse si tôt. Parce que j’aurais aimé continuer ce rêve". Mais pas question pour autant pour le réalisateur de renier ce passé : "quand j’écris un scénario, j’écris comme un chorégraphe. J’écris des costumes, des mouvements, des regards plutôt que des mots". Des décors des images et les mouvements sont au centre.

Il y a une vraie liberté (dans le cinéma belge)

Emilie Dequenne, qui joue dans le film, ne tarit pas d’éloge sur le réalisateur de 35 ans. Et celui-ci de lui rendre la politesse en la comparant à Kate Winslet. "C’est l’actrice qui m’a appris le plus sur le fait de jouer, d’être comédienne". Lukas Dhont dit aussi être très honoré d'"être parmi des réalisateurs et réalisatrices (belges, comme les frères Dardenne) qui tous et toutes font des choses différentes. Il y a une vraie liberté (dans le cinéma belge). Nous ne sommes pas très grands mais il y a cette idée qu’on va montrer qu’on peut faire du cinéma".

Close sortira dans les salles mercredi prochain.