Lukaku veut "faire parler le terrain" : "Je suis reparti de zéro après la Croatie et maintenant je suis prêt"

Romelu Lukaku a faim ! Très faim. Après un début de saison et une Coupe du monde sabotés par les blessures, le Diable rouge veut recommencer à faire ce qu’il fait le mieux : marquer et aider l’équipe.

La reprise de la Serie A avec l’Inter est désormais imminente et un duel crucial face au leader napolitain attend les Nerazzurri ce mercredi.

Un rendez-vous pour lequel Big Rom se sent prêt. L’attaquant belge a travaillé d’arrache-pied ces dernières semaines après la déception mondiale. "Je me sens bien, on a effectué un super travail dernièrement avec l’équipe, le coach et le staff", a déclaré Romelu Lukaku dans une interview accordée à Sky Sport Italia. Cette même interview où il a cité le nom de Thierry Henry comme futur coach des Diables rouges.

"D’habitude, je récupère rapidement après une blessure mais cette fois-ci c’était plus grave que prévu", a ensuite expliqué Lukaku, revenant brièvement sur la Coupe du monde au Qatar.

"J’ai tout fait pour reprendre le plus vite possible mais je n’y suis pas parvenu. Je suis parti pour la Coupe du monde et j’ai joué le dernier match avec deux entraînements dans les jambes sur les 4 derniers mois. Contre la Croatie, cela a été une grande déception mais je me suis dit : 'Romelu, tu n’étais pas à 100%, tu n’avais fait que deux entraînements. Maintenant, il faut débrancher la prise, te reposer 5 jours et reprendre à zéro. C’est ce que j’ai fait et maintenant je suis pret. On m’a massacré, à juste titre, mais maintenant, j’ai juste envie de recommencer à jouer."

De retour en Italie, Lukaku a profité des matches amicaux pour reprendre rythme et confiance (90 minutes et un but contre la Reggina, 84 minutes face au Sassuolo). "Je suis très satisfait, très heureux d’être de retour. Mais je ne veux pas trop parler hors du terrain. Je veux que mes prestations parlent pour moi. J’ai travaillé très dur et je dois donner une réponse sur le terrain. Qu’est-ce que je réponds à ceux qui disent que je ne suis pas le même qu’il y a deux ans ? On verra cela sur le terrain."