Lukaku top, Tielemans flop : où en sont les Diables avant d’affronter l’Autriche ?

Titulaire quasiment immuable dans l’esprit de Tedesco, Amadou Onana l’est évidemment aussi en club. Avec Everton, qui navigue en eaux troubles en Premier League (16e), le Belge a quasiment tout joué (98% de temps de jeu) et s’érige donc comme l’un des patrons de l’entrejeu belge.

Reste à voir qui aura le privilège d’évoluer à ses côtés. Deux hommes semblent être tout désignés et ont connu des fortunes diverses depuis le début de la saison. D’un côté, Orel Mangala, qui a quasiment tout joué avec Nottingham Forest (7 matches sur 8) mais qu’on annonce légèrement touché physiquement. En conférence de presse, le pitbull belge a néanmoins tenu à éteindre l’incendie, expliquant que tout va bien : "Je n’ai aucun souci. J’avais juste des crampes et j’étais fatigué donc je suis sorti lors du dernier match. Je ne suis pas blessé. J’ai eu quelques pépins physiques l’année passée. Quand tu enchaînes, tu prends du rythme et de la confiance. Venir chez les Diables, ça m’apporte encore plus de confiance en moi."

En cas de défection (ou purement de choix tactique), le deuxième titulaire potentiel, dans l’esprit de Domenico Tedesco, reste Youri Tielemans. Sauf que l’ancien Anderlechtois fait partie de ces joueurs qui sont privés de minutes cette saison. La preuve, il n’a pas encore débuté un seul match de Premier League avec Aston Villa et ne comptabilise que 20% de temps de jeu au total. Un début de saison en mode mineur, couplé à quelques prestations décevantes en équipe nationale ces derniers mois, qui ne plaide donc pas forcément en sa faveur.

Derrière, les deux novices anversois Mandela Keita et Arthur Vermeeren partent évidemment de plus loin. Gageons quand même qu’ils performent à un vrai bon niveau avec l’Antwerp ces dernières semaines (5 titularisations sur les 6 derniers matches pour Keita, 100% de temps de jeu pour Vermeeren qui reste sur 1 but et 3 assists en deux matches).