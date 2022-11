Lukaku, Meunier, Doku : où en sont les blessés de Martinez à l’approche de la Coupe du monde ?

Au rayon des bonnes nouvelles, Thibaut Courtois, qui avait manqué 6 matches dont le Clasico à cause d’une sciatique, est complètement remis et a retrouvé les terrains depuis le 22 octobre.

Freiné par une blessure au genou, Dedryck Boyata semble enfin avoir lancé sa saison avec le Club Bruges. Dépassé par le jeune Abakar Sylla dans la hiérarchie en début de saison, le défenseur joue de plus en plus et peut à nouveau espérer une sélection pour le Mondial.

Enfin, Roméo Lavia. Écartée des terrains depuis le 30 août dernier à cause d’une blessure aux ischios, la pépite de Southampton a fait son retour à l’entraînement six semaines plus tard. S’il n’a jamais été appelé en équipe nationale, certains pensent néanmoins qu’il pourrait faire partie des 26 de Roberto Martinez.