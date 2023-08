Lukaku, Lavia, Castagne, Carrasco, Hazard : ces Diables rouges toujours en attente d’un transfert

Arrêtera ? Arrêtera pas ? Le temps passe et l’avenir d’Eden Hazard reste des plus incertains. Libéré par le Real Madrid depuis plusieurs semaines, l’ancien capitaine des Diables n’a toujours pas pris de décision. En vacances, il aimerait le faire à son retour. Cité au RWDM et à l’Inter Miami, Hazard n’a pas spécialement donné suite à ces pistes alors qu’il a totalement fermé la porte à l’Arabie saoudite. Selon AS, l’ancien Merengue aimerait continuer à vivre à Madrid sauf que les pistes manquent. Le média espagnol explique même que la retraite serait de plus en plus proche. Le mercato avance mais les pistes sérieuses disparaissent, ce qui ne fait que donner toujours plus de crédibilité à un arrêt définitif.