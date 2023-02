Lukaku joue une grosse heure avec l'Inter, se chamaille avec Barella et perd deux points contre la Sampdoria

Romelu Lukaku et l'Inter Milan ont été accrochés à la Sampdoria (0-0) pour le compte de la 22e journée du championnat d'Italie de football.

Titulaire, l'attaquant des Diables Rouges, 29 ans a été remplacé à la 67e minute sans être parvenu à imprimer sa griffe à la rencontre. Nerveux, il a aussi été impliqué dans une altercation verbale avec son coéquipier Nicolo Barella.

Avec désormais 44 points, l'Inter, 2e, navigue à 15 unités du leader Naples. La Sampdoria est avant-dernière avec 11 points et est à six points désormais de Vérone, vainqueur plus tôt dans la soirée de Salernitana grâce à un but de Cyril Ngonge, 18e et dernier rélégable.