Lukaku et Mourinho, un duo qui fonctionne à la Roma : "J'ai besoin de Romelu, et lui a besoin de se sentir aimé et désiré"

Buteur dès sa première titularisation sous les couleurs de l'AS Rome lors de la large victoire (7-0) de la Louve face à Empoli dimanche, Romelu Lukaku a reçu l'ovation du Stadio Olimpico lorsqu'il a quitté la pelouse deux minutes plus tard (84').

Son entraîneur, Jose Mourinho, avait évidemment de nombreuses raisons de se montrer satisfait après ce carton de la Roma devant ses supporters.

"Romelu a besoin de se sentir aimé et désiré, et quand il est arrivé ici, il a pu ressentir qu'on avait besoin d'un joueur comme lui, détaille le Special One, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel du club. Je pense qu'il est très heureux à Rome. Il aime gagner, c'est dans sa nature. Les supporters de l'Inter n'ont aucune raison d'être furieux, leur club a gagné le derby 5-1 et ils ont une équipe incroyable, avec beaucoup d'attaquants. Ils devraient plutôt être heureux pour leur ancien entraîneur, qui avait besoin de Lukaku !"

"C'est un joueur intelligent, il a d'emblée déclaré que l'important, c'était que la Roma marque des buts, pas lui en particulier, reprend Jose Mourinho. C'était une soirée idéale pour lui, marquer devant la Curva avant de quitter la pelouse, quel happy end... Il apporte quelque chose de différent à l'équipe, mais nous devons encore nous adapter à lui, pour que l'association fonctionne à 100%. Nous aurons besoin de temps, à l'entraînement et en match."