Lukaku et l’Inter infligent une 1ère défaite au Napoli et se relancent dans la course au titre

Dominateur stérile en première période, le Napoli n’est pas parvenu à faire briller ses joyaux Kvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen ni à bouger la solide défense interiste. Moins convaincants en deuxième période, laissant l’Inter gérer la rencontre, les Partenopei ont tenté un forcing dans les dernières minutes de la rencontre mais ne sont pas parvenus à trouver la voie du but, notamment grâce à un arrêt d’André Onana sur une frappe puissante de Giacomo Raspadori (90e).

Au classement, le Napoli (41 pts) voit son avance sur l’AC Milan – vainqueur contre la Salernitana- se réduire à 5 points et celui sur la Juventus – victorieuse contre la Cremonese – à 7 points. L’Inter revient quant à lui à huit points de la tête, dépasse la Lazio et se relance dans la course au titre alors qu’il reste encore 22 matches à jouer.