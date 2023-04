Lukaku égalise dans le temps additionnel face à la Juve et est exclu dans la foulée pour... sa célébration

L'Inter se déplaçait à la Juventus pour la demi-finale aller de la Coppa Italia. Menés au score sur un but de Juan Cuadrado (83e), les Nerazzurri ont égalisé dans les arrêts de jeu via Romelu Lukaku. Laissé sur le banc au profit d'Edin Dzeko, l'attaquant belge a égalisé sur penalty au bout du temps additionnel (95e). Dans la foulée, le Diable a fêté son but devant le virage des supporters turinois. Il a mis un doigt sur sa bouche avant d'invectiver verbalement les supporters, ce qui n'a pas plu à l'arbitre Davide Massa qui y a vu un geste de provocation passible d'un deuxième carton jaune. Ce n'était pas la première fois que Lukaku réalisait cette célébration puisqu'il l'avait déjà réalisée face à la Suède le 24 mars dernier et que d'autres joueurs, comme Albert Sambi Lokonga ou Jérémy Doku, la réalisent à l'occasion. A noter également que, depuis sa montée au jeu, Big Rom avait été pris pour cible par les supporters locaux. Samir Handanovic et Juan Cuadrado, qui ont eu une altercation après le coup de sifflet final, ont connu le même sort. Le match retour aura lieu le 26 avril à Milan. Et ce sera sans le Belge.