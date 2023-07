Lukaku cristallise les tensions en Italie : furieux, l’Inter se retire des négociations, la Juve sur le coup

Toujours sous contrat avec Chelsea, l’attaquant belge attendait depuis des semaines que les Nerazzurri s’accordent avec les Blues pour un retour définitif en Italie. Un accord qui se serait enfin concrétisé a expliqué l’ensemble des médias sportifs italiens vendredi soir.

Il ne manquait donc plus que l’aval de Romelu Lukaku pour enterriner ce mariage… mais 'Big Rom' et son agent se seraient terrés dans le silence alors que la Juventus a déposé, elle aussi, une offre conséquente à Chelsea.

Suffisant pour enflammer les supporters interistes et l’ensemble de la presse sportive italienne qui a cadenassé sa 'Une' samedi matin pour faire place à cette polémique. Samedi en fin de matinée, la Gazzetta dello Sport parle notamment de dirigeants de l’Inter furieux alors qu’ils seraient finalement parvenus à joindre le joueur après une journée de silence.

Son agent-avocat Sébastien Ledure est notamment accusé de jouer sur plusieurs tableaux. La Juventus aurait en effet formulé une offre de 37,5 millions d’euros + 2,5 millions de bonus, très similaire à celle de 35 millions + 5 de bonus déposée par l’Inter. Les Turinois attendraient cependant de vendre Dusan Vlahovic pour libérer la place à disposition de Romelu Lukaku. Une condition qui expliquerait le comportement attentiste de Ledure.

Les supporters de l’Inter n’ont quoi qu’il en soit pas apprécié l’ouverture de Lukaku et de son entourage vis-à-vis de la Juventus. Les dirigeants non plus, ce qui les aurait carrément poussés à se retirer des négociations, selon Di Marzio.

A-t-on atteint un point de non-retour ? Est-ce possible de résoudre la situation ? On y verra certainement plus clair dans les prochains jours, surtout si le Diable rouge décide de sortir du silence.