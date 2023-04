Lukaku & co. n’y arrivent plus : 112 tirs en 5 matches et un seul but sur action pour une attaque de l’Inter en berne

Romelu Lukaku – qui n’a toujours pas trouvé son meilleur niveau – est l’attaquant le plus prolifique des siens dernièrement. C’est dire si l’attaque interiste va mal. Le Diable rouge a marqué 3 fois sur ses 8 derniers matches… mais à chaque fois sur penalty. Son dernier but sur action remonte au 22 février face à Porto en Ligue des Champions. En championnat, c’est la panne sèche sur action depuis le 13 août et la première journée de championnat.

Son compère Lautaro Martinez ne respire pas la grande forme depuis un bon mois. S’il avait porté l’Inter sur ses épaules pendant de long mois, ses bons réflexes devant le but ont disparu depuis 5 matches de championnat. Son dernier but (toutes compétitions confondues) date du 5 mars.

Et que dire d’Edin Dzeko, indiscutable lorsque Lukaku était out sur blessure mais complètement inefficace depuis son retour. Il faut remonter au 18 janvier et à la finale de Supercoupe d’Italie pour retrouver la trace d’un de ses buts.

Enfin, le fantomatique Joaquin Correa ressemble à une roue de secours complètement à plat. L’Argentin n’a plus marqué depuis octobre.

Habile quand elle doit jouer le contre - c’est le cas en Champions League – peu inspirée et maladroite face à une défense organisée, l’attaque de l’Inter devra rapidement retrouver des couleurs en Serie A si elle veut se qualifier pour la prochaine Champions League.

Cinquièmes avec 51 points, les Nerazzurri restent dans le sillage de l’AC Milan (53 points, tenu en échec 1-1 par Bologne) mais doivent se méfier du retour de l’Atalanta voire de la Juventus derrière eux.