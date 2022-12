Luka Modric, le réfugié devenu star, entame sa tournée d’adieu

Capitaine des vice-champions du monde, superstar du Real Madrid, Luka Modric guidera une fois encore la Croatie en huitièmes de finale du Mondial-2022 contre le Japon lundi, un match qui sera peut-être l’épilogue d’un long chemin pour ce réfugié de guerre devenu héros national.

A 37 ans, Modric compte mettre un terme à sa carrière internationale après le Mondial au Qatar. "Je suis conscient d’avoir un certain âge. Ce sera mon dernier tournoi avec la Croatie", a-t-il expliqué.

Il ne reste donc plus que quatre matches au maximum pour profiter du génie de Modric, plus de quinze ans après ses premières apparitions en Coupe du monde, en 2006, comme remplaçant. La Croatie était alors sortie sans gloire du Mondial allemand dès les phases de poules, après un nul contre l’Australie (2-2) et deux exclusions de joueurs croates.

Depuis, les Vatreni (les Ardents), demi-finalistes en 1998, sont redevenus une puissance respectée du football mondial. Et ce petit pays de 6 millions d’habitants le doit en très grande partie à Modric, milieu d’exception.