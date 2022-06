Luka Modric, 36 ans, prolonge au Real Madrid jusqu’en juin 2023

Arrivé au Real en 2012 en provenance de Tottenham pour 35 M d'EUR, Modric a été un temps décrié, avant de s'affirmer comme une légende. Il a depuis disputé 436 matches sous la tunique blanche, soit deux de moins que Cristiano Ronaldo.

"Modric va finir sa carrière au Real Madrid. J'ignore quand, mais c'est l'idée de tout le monde. Il n'y a aucun problème ni pour le club, ni pour nous (l'encadrement, NDLR) pour prolonger son contrat, c'est clair. Il prend soin de lui, il n'a jamais eu de grave blessure dans sa carrière, ça aide beaucoup. Si je devais le comparer à quelqu'un, ce serait à Maldini, qui avait lui aussi gagné une Ligue des champions à 40 ans", a glissé Carlo Ancelotti le 16 avril en conférence de presse.

"Je n'ai pas encore prolongé, mais je ne vais pas faire une Mbappé au club, j'espère que le club ne me le fera pas non plus !", avait plaisanté le maître à jouer croate au micro de la radio Cope, avant la finale de Ligue des champions. "Nous entretenons une très bonne relation. J'ai dit à de nombreuses reprises que je veux finir ma carrière ici", avait ajouté Modric.

En attendant la décision du jeune prodige français Aurélien Tchouaméni, convoité par le Real, quelques semaines après la non-venue de Kylian Mbappé et après l'annonce des départs d'Isco, de Marcelo et de Gareth Bale et du recrutement d'Antonio Rüdiger, la prolongation de Modric continue de donner forme à l'effectif du Real pour la saison 2022-2023.