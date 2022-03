Luka Elsner : "S’il y avait un fond à toucher cette saison… je pense qu’on l’a touché face à Seraing"

Le Standard s’est incliné ce dimanche face à Seraing, 0-1, une nouvelle défaite qui résume bien cette saison cauchemardesque.

Le coach, Luka Elsner, n’y est pas allé par le dos de la cuillère en interview d’après match : "Si y avait un fond à toucher cette saison je pense qu’on l’a touché ce soir. Sous tous les aspects, on a été dominé par Seraing. Il est difficile de l’expliquer. On n’avait pas d’énergie et notre motivation était en berne. On a donné l’image d’une équipe apathique et clairement c’était un moment très difficile à vivre".

Renaud Emond a dit après la rencontre qu’il attendait avec impatience la fin de saison… Pour Elsner la priorité est ailleurs : "Il faut se dire qu’on a 7 points d’avance sur Seraing, il reste 3 matches et on n’est pas encore mathématiquement sauvé. La saison il faut rapidement la terminer, mais la terminer en se maintenant, et il faudra trouver des garçons qui sont prêts à aller chercher les points qui nous manquent, parce que c’est crucial. La préparation de la nouvelle saison, ce sera une seconde phase, mais la phase prioritaire c’est cela qu’il faut se sauver".

Luka Elsner a le sentiment que ces coups de boutoirs sont d’éternels recommencements :"On sortait de 3 matches où on avait créé une dynamique positive. Et comme chaque fois, on fait un pas en avant,, et après on en fait 10 en arrière, on arrive à une situation où on ne respecte ni les supporters, ni l'adversaire, ni le football" a conclu le coach du Standard.