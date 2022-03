Luka Elsner ravi de la prestation du Standard : "On a su tenir avec des vraies valeurs d’équipe"

Le Standard a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant face au Beerschot (1-0) ce mercredi. Une victoire qui va permettre à Luka Elsner de souffler quelque peu, lui qui était dans une situation délicate depuis quelques semaines. La pression retombe quelque peu comme il l’a expliqué au micro de Pierre Deprez : "Forcément heureux. Une bouffée d’oxygène et en même temps quelle difficulté pour gagner un match. Tout était parti sur de bons rails et c’est vrai qu’en partant sur une contre-attaque, on prend un carton rouge, ce qui est assez rare dans le football je pense. Et puis on a su tenir avec des vraies valeurs d’équipe, de solidarité et des garçons qui ont tout donné. Du premier au dernier, ceux qui ont foulé la pelouse et même ceux sur le banc, on a transmis quelque chose de collectif et de bon. Et cette victoire est méritée dans ce sens".

A dix contre onze, les Rouches ont affiché une bonne mentalité pour tenir leur score, même s’il y a eu quelques minutes de flottement après la sortie de Noé Dussenne : "On a un souci pendant dix minutes après l’exclusion. Juste après l’exclusion, il y a eu un enchaînement de situations le temps qu’on puisse faire le changement et revenir à cinq derrière. Ce qui nous a beaucoup stabilisés. Mais forcément, on est un peu sous le choc de cette carte rouge et de la dynamique qui change forcément dans le match. Mais on a bien redressé la barre et j’ai trouvé que les vingt dernières minutes étaient bonnes de notre côté".