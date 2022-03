Luka Elsner : "Cinq mois après mon arrivée au Standard, j’ai l’impression de n’avoir servi à rien"

Après avoir touché le fond dans le derby face à Seraing, le Standard est à nouveau plongé dans le doute. A trois journées de la fin de la phase classique du championnat, les Liégeois n’ont toujours pas assuré mathématiquement leur… maintien. C’est dans ce contexte pour le moins délicat que Luka Elsner effectue son retour à Courtrai, son ancien club, qu’il a quitté il y a 5 mois pour rejoindre Sclessin. L’entraîneur franco-slovène n’a jamais réussi à relancer une équipe qui réalise une des pires saisons de son histoire. Luka Elsner ne fuit pas ses responsabilités. Il assume cet échec, sans concession, ni faux-fuyants.

Luka Elsner, quel est votre sentiment après le (non) match du Standard face à Seraing ?

" Je dirai qu’après le petite embellie constatée lors des matches contre Gand, le Beerschot et Charleroi, nous sommes retombés dans nos travers. Les doutes sont revenus après cette prestation indigne dans le derby face à Seraing. C’était pour ainsi dire le vide intersidéral. Je suis toutefois convaincu que nous allons réagir à Courtrai et prendre les points nécessaires pour assurer notre maintien afin de terminer la saison de manière plus sereine. Je déplore toutefois notre manque de régularité. On ne parvient pas à enchaîner les performances. J’ose donc espérer une réaction ce dimanche pour mettre fin aux doutes "

Vous avez rejoint le Standard au mois d’octobre. Cinq mois plus tard, j’imagine que ça vous fait mal de voir votre équipe retomber dans ses travers ?

" C’est certain et je l’ai exprimé aux joueurs après le match face à Seraing. Je suis arrivé il y a 5 mois et j’ai l’impression de n’avoir servi à rien. C’est extrêmement blessant et difficile à avaler mais c’est la réalité. Pourtant, les efforts ont été effectués dans différents domaines mais les résultats n’ont pas suivi ou alors trop rarement. Le travail n’a malheureusement pas porté ses fruits et c’est dur à encaisser "

Je ne m’attendais pas à vivre un conte de fées

Avec le recul, vous ne vous dites pas que c’était peut-être un cadeau empoisonné de reprendre le Standard en cours de saison ?

" Sincèrement quand je suis arrivé au Standard, je ne voyais pas ça comme un conte de fées. L’équipe était en difficultés et les résultats n’avaient pas été au rendez-vous. J’en étais bien conscient et je savais que le chemin serait parsemé d’embûches mais j’avais bon espoir de rectifier le tir même si je savais que cela ne se ferait pas en quelques mois. Donc, je n’avais pas une vision tronquée de la tâche qui m’attendait en signant ici. Maintenant, je n'imaginais pas que la saison du Standard allait à ce point se dégrader mais je dois dire aussi que cela s’est parfois joué sur des petits détails. La poisse n’explique pas tout mais le classement ne reflète pas le niveau du Standard "

Vous n’allez peut-être pas répondre mais vous ne regrettez pas d’avoir quitté Courtrai ?

" Non parce que depuis mon départ, Courtrai n’a pas non obtenu des résultats exceptionnels même si la saison des Flandriens est tout à fait correcte. En tout cas, je n’éprouve pas de regrets car je suis quelqu’un qui aime relever les défis. J’ai essayé d’apporter ce que je pouvais dans ce challenge avec mon envie et parfois des doutes mais c'est ce qui fait la vie d’un coach et donc je ne dois pas nourrir des regrets"

Votre bilan au Standard, 20 points sur 63, a terni votre image alors que vous aviez pourtant obtenu de bons résultats avec Courtrai ?

" Clairement et cela génère forcément des questions et des doutes comme je l'ai dit. On se demande si c’est la bonne manière de fonctionner alors qu’on a mis en place pas mal de choses et utilisé différents moyens pour sortir la tête de l’eau comme le travail, la gestion, la menace ou la récompense mais cela n’a pas fonctionné comme je l'aurais voulu "

Il est grand temps de se retrousser les manches pour sauver ce qui reste à sauver

On vous sent un peu résigné par rapporte à la situation actuelle ?

" Ce n’est pas de la résignation mais c’est une difficulté à comprendre et à capter l’essence de la chose. La situation en devient aberrante comme on a pu le voir contre Seraing mais voilà, il reste encore quelques semaines et il faut absolument se retrousser les manches et sauver ce qui reste à sauver. C’est-à-dire terminer sur une note positive et assurer définitivement notre maintien sans être tributaire des autres résultats "

Le sauvetage, qui n'est pas encore acquis, est donc la priorité actuelle ?

" Certainement. Et cela passe par des victoires, à commencer par ce dimanche à Courtrai. Cela ne fera pas oublier notre match catastrophique contre Seraing ni notre saison chaotique mais au moins cela nous permettrait de nous rassurer. Je l’ai expliqué aux joueurs, le maintien n’est pas encore acquis et nous devons rester très vigilants "

Ce déplacement à Courtrai sera un match un peu particulier pour vous puisque c'est la première fois que vous allez retourner au stade des Eperons d’or depuis votre départ pour le Standard ?

" Oui mais notre situation prend vraiment le dessus par rapport à cet enjeu personnel. Avant tout il y aura une envie de gagner et d’être à la hauteur mais c’est vrai qu’il y aura un peu de fierté également. Cela dit, les intentions seront les mêmes à Courtrai avec des joueurs qui seront extrêmement motivés face à leur ancien entraîneur mais surtout face à une équipe comme le Standard parce que malgré les résultats actuels, l’équipe de Sclessin représente toujours quelque chose de spécial "

Courtrai, une équipe qui semble un peu démobilisée, qui n’a plus rien à perdre, ni à gagner. C’est un peu la chance du Standard ?

" Pas vraiment car je connais bien cette équipe. Je vous assure que les Courtraisiens seront très motivés. C’est une équipe au jeu débridé mais quand ça tourne bien, dans son petit stade elle peut poser des problèmes à n’importe qui. Dans le derby, le KV a enfilé 5 buts à Zulte-Waregem. Courtrai est une équipe qui possède des atouts même si elle a perdu un peu de qualités ces dernières semaines suite aux blessures de joueurs comme Kristof D'haene et de Pape Gueye mais cette équipe a suffisamment de ressources à faire valoir. Ce sera donc un match âpre et difficile sur un terrain qui n’aidera pas à la performance et aux gestes techniques mais il faut que nous soyons conscients de l’enjeu et du style de match qui nous attend "

C'est à partir des difficultés actuelles que le Standard va revivre

Avec l’arrivée de nouveaux investisseurs américains, l’avenir suscite pas mal d’interrogations concernant les dirigeants, les joueurs et le staff. Vous pensez qu’avec le bilan actuel, vous serez toujours au Standard la saison prochaine ?

" La seule chose qui me préoccupe pour l’instant, c’est la fin de cette saison car vu notre position au classement. Je n’ai donc pas envie de me perdre en conjectures. Maintenant, c’est clair que mon bilan comptable n’est pas positif mais je le répète, le futur proche est trop important que pour déjà me focaliser sur la saison prochaine. Nous avons d’abord encore trois matches à négocier d'ici le 10 avril et ensuite il faudra préparer au mieux la fin de saison avant d’évoquer l’avenir. Les choses ne sont de toute façon pas encore finalisées et donc il n’y a pas de raison de se poser cinquante questions. La révolution du Standard se fera en plusieurs étapes. Je peux seulement vous dire qu'après les difficultés que nous avons rencontrées, le club va revivre de belles choses. Je ne sais pas si ce sera avec moi au quelqu'un d'autre, ni avec quels joueurs mais je suis certain que l'équipe va renaître et les ambitions seront de nouveau présentes "