Luka Elsner avant Standard - Malines : "dans les derniers jours du mercato, il se passe beaucoup de choses"

Luka Elsner s'est présenté en conférence de press afin de préfacer la venue de Malines à Sclessin (dimanche 30 janvier, 18h30). Le Franco-Slovène doit obtenir un résultat face au KaVé pour confirmer le regain de forme du Standard (victoire à Eupen 0-2 en semaine). "Il faut qu’on soit ambitieux, mais il faut être concentré à 100% sur cet événement-là qui est le match contre Malines. La force qui commence à apparaître dans ce groupe doit se focaliser sur ce match-là, il ne faut pas qu’on grille les étapes. Ce qu’il nous faut, c’est de la régularité dans les valeurs qu’on veut porter dans nos matchs."

Le coach voit encore des pistes d'améliorations pour la suite de ce second tour. "J’ai envie qu’on joue mieux sur attaque placée. J’aimerais qu’on puisse maîtriser la possession pour renverser le jeu par moments. Peut-être que la victoire contre Eupen peut nous apporter plus de calme au ballon. Le retour de Selim Amallah pourra nous faire du bien à l’avenir, mais j’en attends plus de Bope Bokadi et de Nicolas Raskin sur cet aspect-là du jeu."