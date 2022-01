Luka Elsner après le partage à Anderlecht : "C’est ce Standard qu’on aime voir, avec une grinta jusqu’au bout"

Le Standard a souffert, mais a réussi à aller arracher un partage encourageant à Anderlecht. C’est Dragus qui a égalisé pour les Liégeois à la 86e, score final 1 but partout.

Voilà un partage qui a un petit goût de victoire pour le coach liégeois, Luka Elsner, ravi de revenir du Parc à Astrid avec un point : "J’ai leur ai dit dans le vestiaire, que quand on a un élément qui va contre nous, quand on encaisse, il ne faut pas baisser les bras. Dans cette deuxième mi-temps on était dans ce registre-là. C’est un type de Standard que l’on souhaite avoir. Avec une grinta jusqu’au bout. D’y croire, de jouer les duels, de faire mal dans la récupération. On a manqué de beaucoup de justesse technique, mais la mentalité était là et c’est pour ça qu’on a un point ce soir".

Une Grinta qui a plus à l’entraîneur du Standard, mais qui n’a pas effacé les problèmes structurels du noyau liégeois : "Attachons-nous à être bons dans les attitudes et dans le comportement. Ce qui a été malheureux c’est qu’on a eu beaucoup de bonnes récupérations, avec beaucoup de bons ballons jusqu’aux 30 derniers mètres. Mais notre justesse technique a tout jeté à la poubelle. Maintenant on va y travailler pour être meilleurs la prochaine fois et pour se créer plus d’occasions. Mais la mentalité était là ce soir".