Luka Elsner après la défaite contre Ostende : "On fait semblant de croire qu’on donne notre maximum"

Le coach d’un Standard déchu face au KV Ostende lors de la 28ème journée de Pro League s’est exprimé sur ce qui a été fait, ou pas, dans cette rencontre. Luka Elsner semble vouloir sortir du déni : "On fait semblant de croire qu’on donne notre maximum, que c’est suffisant."

Même pas en colère, Elsner est chagriné et désespéré : "Gueuler et tout balancer dans le vestiaire, on l’a déjà fait." L’entraîneur des Rouges touche le fond du problème : "On ne peut pas se permettre de jouer avec 20% en moins de nos capacités." Il poursuit en ajoutant que "c’est difficile de créer un discours qui va renverser ça et ça a été mon discours à la fin du match. La question aujourd’hui c’est "est-ce que vous êtes prêts à jouer pour la survie du Standard ?" et il faut être prêt à ça."

Le coach parle des responsabilités et des conséquences des erreurs pour chacun : "Il y a trop de points en jeu pour continuer à rêver et à faire semblant. Il faut que les garçons se rendent compte de la position dans laquelle on évolue et aussi de la manière dont on peut s’en sortir."