Luka Elsner après Charleroi-Standard : "On a retrouvé un tout petit peu de fierté"

Le Standard et le Sporting de Charleroi ont partagé l’enjeu dans le derby wallon ce dimanche soir, 0-0. Avec ce point, le Standard réalise un 4/6 qui lui donne un peu d’air et lui fait du bien au moral. Un début de spirale positive qui fait du bien à tout le monde au club. Le coach, Luka Elsner, était forcément satisfait de ce que son équipe a montré sur le terrain, mais également du soutien affiché par les supporters liégeois présents au Pays Noir.

"Pour les deux équipes, ce n’était pas simple de proposer un football de grande qualité vu l’état du terrain. Il nous a manqué ce petit coup de chance, un peu à l’image de toute la saison, celui qui aurait pu faire basculer le truc du bon côté. On a de belles occasions en première mi-temps, une importante en deuxième, qui ne passe vraiment pas loin. De manière générale je pense qu’on a livré un bon match, assez complet, on a eu quinze minutes de flottement à la sortie des vestiaires. Mais dans l’ensemble je suis assez satisfait de la prestation et de la qualité qu’on a proposée dans toutes les phases."

Un point important pour le Standard, qui peut également se satisfaire d’avoir gardé le zéro : "On a peu concédé. De manière générale, on se rassure. Nous-mêmes, le collectif. Et c’est parce que tout le monde travaille. Les attaquants devant qui font les efforts défensifs et le pressing, et puis derrière on a une bonne couverture et on gagne beaucoup de duels. Et ça, c’est vraiment très encourageant pour la fin de saison."

L’optique est donc de conserver le même système pour la suite de la saison ? "Pour l’instant oui, je pense qu’il n’y a pas trop de raison de changer quand quelque chose marche à peu près correctement. Il faut qu’on arrive quand même à se créer plus d’occasions. […] De manière générale c’est un système qui est encourageant et qui a vocation à progresser encore."

Le Standard se rend à Seraing le week-end prochain. De quoi tenter de se rassurer et de prendre un peu plus de distance avec cette place de barragiste : "C’est l’un des objectifs. L’autre idée c’est de gagner à la maison. On l’a trop peu fait cette année, on veut donner un peu de joie à nos supporters également, de retrouver un peu de fierté. On en a retrouvé un tout petit peu aujourd’hui. Sans démagogie, ils ont été vraiment géniaux aujourd’hui, derrière l’équipe, pendant 90 minutes, et ça nous fait énormément de bien de retrouver un peu de liant entre nous et nos supporters. Il faut absolument qu’on aille chercher tous les points à la maison jusqu’à la fin de la saison."