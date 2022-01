Luka Elsner, amer après la défaite contre Malines, a "hâte" que le mercato du Standard se termine

A 48h de la fin du mercato, Luka Elsner s’est montré évasif sur d’éventuels nouveaux renforts : "Je ne sais pas. On a tous hâte d’être le 1er février pour que les rumeurs et les discussions s’arrêtent. Ce qui permettra d’être clair avec le groupe avec lequel on va travailler et aussi d’être très concentré sur les rencontres à venir".

Et quand on lui demande si il a encore des attentes précises d’ici la fin du mercato, la réponse est… Limpide : "J’ai des attentes avec ce groupe ici. Qu’on soit capable de fournir 90 minutes d’un même niveau et de ne pas vaciller comme ça en seconde période, même si on a eu deux occasions énormes pour finaliser. Mais on a manqué d’efficacité".