Luka Doncic, auteur de son premier triple double de la saison, envoie déjà un message à la concurrence

MVP, trois lettres résonnent de plus en plus en ce début de saison pour Luka Doncic. Et si cette année était la bonne pour le joueur Slovène ? Cette nuit, il a régalé face aux Nets de Brooklyn.

Est-ce que sa 5e saison en NBA sera-t-elle celle de la consécration pour Luka Doncic ? Si Dallas a déjà enregistré deux défaites en quatre matches, cette nuit, le club a remis les choses au point.

Et pas face à n’importe qui. En face, Kevin Durant (37 points) et Kyrie Irving (39 points) ont tenté de donner la réplique à Doncic mais n’ont pas pu éviter une troisième défaite de rang pour les Nets.

Car Luka était dans un grand soir, comme presque à chaque fois. Le Slovène a compilé 41 points, 14 assists et 11 rebonds pour son premier triple-double de la saison et offrir la victoire aux Mavericks qui retrouvent un bilan équilibré après quatre matches.

Avec des stats encore meilleures en ce début de saison, Luka voudra marquer un peu plus de son empreinte la NBA et tenter d’aller un cran plus loin que la finale de Conférence de la saison passée, perdue 4-1 face au Golden State Warriors, futur champion. Et pourquoi pas, enfin soulever son premier titre de MVP, titre qui tombe depuis quatre ans à un Européen.