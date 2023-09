"Luka" de Jessica Woodworth : "Géraldine Chaplin elle est au-delà du clivage homme-femme"

C’est dans des paysages désolés de la Sicile, que la réalisatrice Jessica Woodworth a cherché son décor. Celui d’un film où l’absurdité de la guerre, la peur de l’autre et l’envie d’aller au conflit, ont trouvé un non-sens. Entre Beckett et Buzzati, Jessica Woodworth installe un propos très actuel.

Luka, un jeune soldat, rêve d’accéder aux plus hautes fonctions et de devenir "Faucon". Il fait le voyage jusqu’à Fort Kairos et gagne des galons, découvrant petit à petit la réalité du quotidien : un ennemi invisible et une hiérarchie qui n’a plus ni repères, ni discernement.

Un film qui réunit des fidélités, comme Géraldine Chaplin, présente dans "The Barefoot Emperor".

Dès le premier jour je lui ai dit : "Géraldine tu va devoir incarner un homme"

Elle était partante tout de suite, mais nous n’étions pas du tout distraites par ça, parce qu’elle est autre chose. Elle est tellement spectaculaire dans son approche, dans l’écoute qu’elle a en elle et cette humilité. Elle a cette envie de recommencer à zéro malgré son expérience.

Le film ne tisse pas une image de la masculinité, derrière le film on a tous un peu des deux. Et Géraldine est "The General" à 200% ; homme ou femme peu importe.

Rencontre avec Jessica Woodworth…

Un ovni cinématographique savoureux, dans un océan d’ambiguité