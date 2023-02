Luiz Felipe piégé par la simulation de Iago Aspas et exclu, le Betis demande de punir les tricheurs

Le Betis Seville s’est incliné samedi face au Celta Vigo et perd du terrain dans la course au top 4 en Liga. L’information principale de la rencontre n’est cependant sans doute pas le résultat. Une phase fait beaucoup parler en Espagne. L’exclusion de Luiz Felipe à la 95e pose en effet question.

Si le défenseur sévillan a écopé de son troisième bristol rouge en onze rencontres cette saison, cette fois, il a sans doute été piégé par son adversaire.

Alors que le marquoir affichait 3-4 à la 95e, Iago Aspas gagnait du temps en gardant le ballon en main et Luiz Felipe a alors fait une course d’une dizaine de mètres pour venir taper dans le ballon. Si le geste du défenseur n’était pas maîtrisé et qu’il a tapé dans la main de l’Espagnol, la simulation d’Aspas est tout de même grotesque. Le capitaine du Celta s’est jeté au sol en se tenant le visage pendant plusieurs minutes, ce qui a entraîné un début de bagarre générale.

Une phase qui fait débat en Espagne. Les joueurs du Betis ne comprenaient en effet pas pourquoi le VAR n’a pas été appelé pour que l’arbitre aille revisionner les images et annule le carton rouge. "Il devrait être puni comme celui qui a été expulsé", affirmait de son côté Manuel Pellegrini, l’entraîneur du Betis. "Le football est pour les gens intelligents, mais pas pour les tricheurs", regrettait Angel Haro, le président des Sevillans en conférence de presse lors de la présentation d’Ayoze Perez.

Les réseaux sociaux se sont également enflammés et la volonté était de punir les tricheurs ou les auteurs de simulation. De nombreux tweets comparaient également la phase avec un geste similaire de Modric face à Valence pour lequel le Croate n’avait logiquement pas été exclu.

De son côté, le Betis a contesté l’exclusion du joueur et espère que sa suspension sera annulée.