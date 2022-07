Luis Suarez de retour au bercail, la boucle est bouclée pour l'incroyable et fantasque buteur

La saison suivante sera celle du second Soulier d’Or : avec Cristiano Ronaldo, Suarez est le seul joueur à l’avoir gagné dans deux championnats différents. Il signe le meilleur exercice de sa vie, avec 59 buts et 16 passes.

En 2016-2017, Suarez ouvre le score lors de la fameuse "Remontada" contre le PSG, et provoque le pénalty du 5e but transformé par Neymar. Score final : 6-1, le Barça humilie Paris. Suarez et ses coéquipiers sortent néanmoins de la compétition au tour suivant, et le FC Barcelone ne remportera plus la Ligue des Champions depuis celle de 2015.

Après le départ du Barça de Neymar en 2017 et la rupture du trio MSN, Luis Suarez remportera deux autres Liga avec Barcelone, pour porter son total à quatre, et deux Copa del Rey.

Mais en 2020, le Barça décide de transférer Suarez. En Catalogne, on se souviendra du Pistolero comme du meilleur acolyte de Lionel Messi, et de ses statistiques affolantes, avec 197 buts et 97 passes en 283 matchs.

Suarez rejoint l’Atlético de Madrid en 2020, avec qui il gagnera dès sa première saison sa cinquième Liga, en inscrivant 21 buts en championnat. Il y restera une année de plus, jusqu’en 2022, lorsqu’il décide de quitter le football européen et de retrouver ses racines au Club Nacional de Montevideo.

La boucle est bouclée pour l'un des meilleurs et des plus spectaculaires numéros 9 du XXIe siècle...