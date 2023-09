Luis Enrique salue le "mercato exceptionnel" du PSG

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a salué samedi "un mercato exceptionnel" de son équipe dont il ne pouvait "pas rêver mieux", à la veille du match à Lyon pour la 4e journée de Ligue 1.

"Bien sûr que je suis satisfait, c'est un mercato exceptionnel, je remercie le président (Nasser Al-Khelaïfi) et la direction sportive, avec Luis Campos à sa tête, je ne pouvais pas rêver mieux. Toutes mes demandes ont été comblées, avec des joueurs de haut niveau, et chaque poste est doublé", a dit l'Espagnol en conférence de presse.

Le PSG a notamment recruté l'avant-centre de l'équipe de France Randal Kolo Muani juste avant la fermeture du marché des transferts, vendredi soir.

"Il peut jouer à tous les postes de l'attaque, de numéro neuf à ailier, il peut jouer dans et hors de la surface, j'aime les joueurs polyvalents, c'est un renfort de luxe pour nous", a dit Luis Enrique. "La concurrence, c'est bon pour l'entraîneur, et aussi pour les joueurs".

"En plus c'est un joueur français et parisien, c'est important pour le club et son identité", a ajouté le technicien au sujet de l'ex-buteur de l'Eintracht Francfort.

Avec notamment l'attaque de l'équipe de France, avec Kolo Muani aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, mais aussi Bradley Barcola, le Portugais Gonçalo Ramos et encore Marco Asensio ou Hugo Ekitike, "j'ai devant moi une infinité d'options, que des internationaux, jeunes, avec beaucoup de qualités. A nous le staff de voir quelles sont les meilleures combinaisons, je prends ça comme un défi personnel", a lancé l'ancien sélectionneur de l'Espagne (2018-2022).

Il a contesté que l'arrivée de Kolo Muani relègue Ramos sur le banc. "Ah bon, remplaçant? Tu ne me connais pas encore", a-t-il répondu dans un sourire à une question d'un journaliste. "Je suis quelqu'un qui veux 22 titulaires, pas 11, ainsi nous serons prêts pour toutes les compétitions. Titulaire et remplaçant, pour moi ça n'existe pas".

Enfin il n'a pas regretté que le PSG n'ait pas recruté un milieu de terrain de plus. "Parce que je pense que je n'en avais pas besoin, j'ai beaucoup de joueurs dans cette zone, suffisamment pour jouer toute la saison", a-t-il expliqué.