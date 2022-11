Luis Enrique prévient Ferran Torres, son attaquant… et beau-fils : "S’il marque et qu’il suce son pouce pour célébrer, je le sors du terrain"

L’Espagne n’a pas manqué son entrée en lice dans la Coupe du monde en s’imposant largement face au Costa Rica (7-0). Une victoire qui a évidemment fait plaisir à Luis Enrique, sélectionneur de la Roja, qui a fêté le succès de son équipe… sur sa chaîne Twitch.

Depuis le début de la préparation pour le Mondial, Enrique a décidé de se lancer dans le streaming pour évoquer son équipe. Sans tabou, l’ex-entraîneur du FC Barcelone aborde tous les sujets. Cette fois, le sélectionneur espagnol a évoqué sa relation avec Ferran Torres, son attaquant mais surtout… son gendre. En effet, le joueur du Barça, qui a d’ailleurs inscrit deux buts face au Costa Rica, est le compagnon de sa fille, Sira Martinez.

"Si je ne mets pas Ferran dans l’équipe de départ, ma fille va me couper la tête, a d’abord plaisanté Enrique, avant de mettre en garde son buteur, s’il marque et qu’il suce son pouce pour célébrer, je le sors du terrain immédiatement. Et ce mec ne reverra pas le terrain avant un moment. Il ne remettra même plus les pieds dans un stade de foot". Luis Enrique n'est visiblement pas pressé d'être grand-père...