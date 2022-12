Luis Enrique démis de ses fonctions de sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente lui succède

Luis de la Fuente, actuel entraîneur de la sélection espagnole des moins de 21 ans et de la sélection espagnole olympique, a donc été choisi pour lui succéder. L'ancien arrière gauche de l'Athletic Bilbao, du FC Séville et d'Alavès est un habitué des instances fédérales.



Après des premières expériences à Bilbao et Alavès, il a pris en charge les U19 en 2013. U19, U21, équipe olympique, le technicien de 61 ans n'a plus quitté le giron fédéral depuis. Avec des solides résultats. Il a mené la Rojita au titre européen en 2019, en demi-finale de l'Euro en 2021 et en finale des JO de Tokyo.



Au cours de ces huit années, de la Fuente a forcément côtoyé bon nombre des cadres de la sélection actuelle. Il sera officiellement présenté lundi et fera ses premiers pas en mars avec les matches de qualifications pour l'Euro-2024 en Allemagne.