Luis Enrique apprend en conférence de presse que l’Espagne a été virtuellement éliminée : "J’aurais fait un infarctus"

L’Espagne est passée à deux doigts de la sortie ce jeudi, étant virtuellement éliminée pendant quelques minutes. En conférence de presse, le sélectionneur de la Roja a expliqué qu’il n’était pas au courant de ce qu’il s’est passé.

"Éliminés pendant 3 minutes ? Pourquoi ? Non, je n’étais pas suspendu à l’autre match, je suis seulement concentré sur le mien. Nous étions éliminés à un moment ?", a d’abord répondu l’ancien entraîneur du Barça à un journaliste.

"Ah, le Costa Rica a mené 2-1 ? Fantastique. Je ne le savais pas, ça ne m’a jamais effleuré parce que mon discours est sincère : je ne suis pas venu ici pour spéculer. Je ne suis pas content que le Japon ait gagné, car je veux que mon équipe donne la meilleure version d’elle-même et gagne chaque match. C’est comme ça qu’on grandit. Nous étions éliminés 3 minutes ? Imaginez, j’aurais fait un infarctus.", a expliqué Enrique ensuite. Comme quoi, l’entraîneur était bel et bien concentré sur sa rencontre et pas sur ce qu’il se passait entre le Costa Rica et l’Allemagne.