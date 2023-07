Luis Enrique 8e entraîneur depuis l'arrivée des Qataris au PSG : qu'ont fait les sept premiers ?

L'Espagnol Luis Enrique, nommé mercredi en remplacement de Christophe Galtier, est le huitième entraîneur du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée du fonds qatarien QSI (Qatar Sports Investments) en 2011.

. Christophe Galtier (2022-2023)

Recruté en provenance de Nice, Galtier doit incarner un visage français, garant de l'institution PSG, chargé d'évacuer l'image trop "bling bling" qui colle à la peau du club. Ses débuts sont convaincants, mais l'après-Mondial et les blessures créent une cassure: les éliminations précoces en Coupe de France et en Ligue des champions font mal. Le PSG remporte le onzième titre de son histoire en L1 avec un point d'avance sur Lens. Paris se sépare de lui après seulement une saison, une première sous QSI.

Bilan: 1 Ligue 1 (L1), 1 Trophée des champions (TdC).

Meilleur résultat C1: 8e de finale.

. Mauricio Pochettino (ARG/2021-2022)

Arrivé en janvier 2021, "Poche" a perdu le titre de champion au profit du Lille de Galtier avant de le remporter la saison suivante. En Ligue des champions, il a atteint une demi-finale (2-1, 2-0 contre Manchester City) et échoué en 1/8 de l'édition 2022 contre le Real Madrid (1-0, 1-3).

Bilan: 1 L1, 1 Coupe de France (CdF), 1 TdC.

Meilleur résultat en Ligue des champions (C1): demi-finale.

. Thomas Tuchel (GER/2018-2020)

Prometteur à Dortmund, l'Allemand arrive à 44 ans sur le banc du PSG. Il est couronné deux fois champion avec un jeu spectaculaire et emmène le PSG à sa première finale de C1 en 2020, perdue face au Bayern Munich (1-0), mais il est viré quelques mois plus tard, à la veille de Noël.

Bilan: 2 L1, 1 CdF, 2 TdC.

Meilleur résultat C1: finale.

. Unai Emery (ESP/2016-2018)

Le seul à ne pas avoir été remercié: Emery n'a simplement pas été conservé au bout de ses deux années de contrat. Son parcours reste marqué par la piteuse "remontada" subie contre le FC Barcelone (4-0, 1-6), en 1/8 de finale de C1, et il a aussi perdu le titre national en 2017 contre le Monaco de Kylian Mbappé.

Bilan: 1 L1, 2 CdF, 2 Coupes de la Ligue (CdL), 2 TdC.

Meilleur résultat C1: 8e de finale.

. Laurent Blanc (2013-2016)

En trois ans, il n'a laissé échapper qu'un seul trophée national, la Coupe de France en 2014, éliminé en 1/16 de finale par Montpellier. Mais en C1, il n'a pas dépassé les quarts de finale en trois tentatives, et a été remercié quelques jours après la prolongation de son contrat.

Bilan: 3 L1, 2 CdF, 3 Coupes de la Ligue (CdL), 3 TdC.

Meilleur résultat C1: quart de finale.

. Carlo Ancelotti (ITA/2011-2013)

Arrivé le 30 décembre 2011, le premier entraîneur choisi par les Qatariens commence par échouer à la deuxième place en championnat avant de remporter le titre l'année suivante, le premier de l'ère QSI, le troisième du club après 1986 et 1994. En C1, il est éliminé au but à l'extérieur par le Barça en quarts de finale (2-2, 1-1). Au bout d'un an et demi, Ancelotti et le PSG ne poursuivent pas l'aventure ensemble.

Bilan: 1 L1.

Meilleur résultat C1: quart de finale.

. Antoine Kombouaré (2009-2011)

En place depuis 2009, le Kanak n'est pas conservé par les nouveaux propriétaires alors qu'il est en tête de la L1 fin 2011. Les Qatariens lui préfèrent le copieux CV d'Ancelotti. Il a remporté une Coupe de France avec le PSG avant l'arrivée de QSI.

Bilan (avant QSI): 1 CdF.

Pas de parcours en C1, qualifié pour les 16e de finale de C3.