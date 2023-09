"Lui" : un drame psychologique signé Guillaume Canet avec Virginie Efira et Laetitia Casta

Guillaume Canet mange et dort cinéma ! En décembre 2020, le tournage d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu est retardé en raison de la pandémie de Covid-19. L'acteur-réalisateur profite alors d’un repos bien mérité pour écrire, réaliser, jouer et monter l'excellent drame psychologique Lui.

Avec ce film, il nous plonge dans la tête d’un homme paumé qui fait le point sur sa vie. Un homme au bilan composé de plus et de moins… Surtout les moins. Un homme hanté par le con qui sommeille en nous. Nous en avons tous un. À nous de le canaliser. Comment y arriver ? C’est l’une des questions de ce drame. Un film à la fois sérieux, dur, tendu, sexy et drôle.