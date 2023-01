Luge, ski, snowboard, les amateurs de neige et de grand air profitent de ce dimanche

Ski de fond, alpin, snowboard, snowblade, il en a pour tous les goûts. 300 paires sont mises à disposition du public pour qu’il profite.

En 3 ans, c’est la première fois que la piste de ski du Thier des Rexhons rouvre ses portes. Même si l’affluence est une bonne nouvelle pour le site, Sébastien Winard, administrateur du ski club, reste vigilant : " les autorités locales ont étudié un plan de mobilité pour accéder au site et stationner de manière plus intelligente, pour que tout soit fait au mieux dans la mesure du possible".

Malgré ce plan de mobilité, l’affluence est telle que le parking est déjà saturé en ce début d’après-midi. Des véhicules continuent à vouloir accéder aux pistes et se garent le long de la route qui mène au site. La police reste tout de même vigilante et n’hésite pas à mettre des contraventions sur ces véhicules qui se stationnent dangereusement.