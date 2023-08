Lugano-Union : les Bruxellois assurés d'Europe... mais laquelle ?

"Quand j'étais petit, je regardais la Champions League et l'Europa League, pas la Conference...". Par ses propos spontanés tenus dès la fin de la joute aller, Anthony Moris a annoncé la couleur et traduit la motivation qui anime tout le groupe unioniste. Pas question de prendre le barrage contre Lugano à la légère sous prétexte que, peu importe son verdict, il débouchera sur une accession à la phase de groupes et générera 6 matchs européens d'ici au mois de décembre... C'est en Europa League que l'Union a signé sa remarquable campagne la saison dernière (éliminé en 1/4 de finales par le Bayer Leverkusen), et c'est en Europa League qu'elle espère entamer le deuxième volet de sa nouvelle histoire. Question de prestige et pas uniquement de (gros) sous, même si l'on sait que l'Union toucherait en gros 5 millions d'euros en cas d'accession aux poules de l'Europa, 3,5 seulement pour une accession en poules de Conference. Sans compter les primes de résultats qui varient elles aussi (630.000 € pour une victoire et 200.000 € pour un nul en Europa, 500.000 € pour une victoire et 166.000 € pour un nul en Conference).

Le score (et la manière) de l'aller ont, en tous cas, de quoi conforter les Unionistes dans leurs ambitions. 2-0, c'est un score qui était quasiment considéré comme idéal à l'époque où il importait de ne pas concéder de but à domicile et où en inscrire un à l'extérieur "comptait double". C'est un peu moins le cas aujourd'hui mais, malgré tout, la marge de deux buts semble suffisante pour aborder sereinement ce match retour à Genève, face à une équipe de Lugano assez inconstante et imprévisible, mais d'un niveau sans doute inférieur à celui de l'Union. Jeudi dernier, la vitesse de Bottani et les frappes de Steffen ont parfois fait mal mais, globalement, alors que le match survenait cinq jours après le naufrage malinois, le navire unioniste a bien tenu le choc.