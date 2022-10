Lufy & Enzo ont fait le test : Partir en vacances sans téléphone, c’est possible !

Réseaux sociaux, appels, applications pratiques, jeux, nos téléphones font partie de nos vies, aussi bien dans celle de tous les jours qu’en vacances.

Et ça, c’est encore plus vrai quand on est influenceurs. Entre gérer sa communauté et alimenter ses comptes, le smartphone est devenu le prolongement de la main pour ces personnes. Alors, déconnecter complètement et enfermer son téléphone dans un coffre-fort, c’est tout un challenge. Un challenge que se sont lancé Lufy & Enzo, créateurs de contenus belges de notoriété internationale avec près de 2 millions d’abonnés et que vous connaissez déjà bien sur Tipik à la présentation de l’Internet Show.