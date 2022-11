Lufthansa : un accord sur les salaires pour le personnel de cabine a été trouvé

La compagnie aérienne allemande Lufthansa va accorder jusqu’à 17% de hausse de salaire à son personnel de cabine, afin de compenser l’inflation record qui accentue les revendications salariales, a annoncé mardi le premier transporteur aérien européen.

Lufthansa et le syndicat UFO ont trouvé un accord, qui devrait courir jusqu’au 31 décembre 2023, "sur des augmentations de salaire pour nos 19.000 personnels de cabine", a précisé l’entreprise dans un communiqué.

Cet accord "inclut une augmentation de 250 euros dès le 1er janvier 2023 et de 2,5% en plus au 1er juillet 2023", a détaillé Lufthansa. Au total, ces hausses atteindront 17% pour les salariés débutants et 9% pour les plus anciens.

Début septembre, les pilotes ont cessé le travail pendant 24 heures, obligeant Lufthansa à annuler la quasi-totalité de ses vols au départ de Francfort et de Munich, ses deux plaques tournantes en Allemagne.