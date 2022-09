Lufthansa annule la quasi totalité de ses vols en Allemagne vendredi

Concernant Zaventem, la plupart des vols Lufthansa en provenance et à destination de Francfort et de Munich ont été annulés, peut-on lire jeudi après-midi sur le site web de Brussels Airport. Les cinq vols de Lufthansa en partance et à destination de Francfort ont eux été supprimés. Quant à l'aéroport de Munich, trois des cinq vols aller-retour de Lufthansa à destination et en provenance de Brussels Airport ont également été annulés.

Les deux liaisons vers Francfort, assurées par la filiale Brussels Airlines, sont maintenues, tout comme les deux liaisons vers Munich. Chez Brussels Airlines, la grève des pilotes de la société-mère ne cause aucun désagrément, indique la porte-parole. Brussels Airlines drainera probablement des passagers supplémentaires, qui auront été transférés en raison de l'annulation des vols de Lufthansa.