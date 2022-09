Lufthansa : accord avec les pilotes pour éviter une grève

Les pilotes de Lufthansa ne feront pas grève dès mercredi après un accord de dernière minute entre le syndicat Vereinigung Cockpit (VC) et la direction du groupe aérien sur des hausses de salaires, a indiqué mardi à l'AFP un porte-parole de VC.

Le syndicat avait appelé à une grève qui devait avoir lieu, pour la branche passagers, mercredi et jeudi, et jusqu'à vendredi pour la branche de fret Lufthansa cargo, mais "un accord a été conclu" et le mouvement social "sera annulé", selon le porte-parole.