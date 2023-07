Ludovico Einaudi : "Il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir faire les mêmes choses que moi"

Son visage ne vous est peut-être pas familier, mais sa musique, vous l’avez certainement déjà entendue. Le compositeur italien Ludovico Einaudi s’est imposé au fil des années comme un musicien accompli dont la musique traverse le temps mais aussi les styles. Méditatives, rêveuses, mélancoliques, ses mélodies ont su investir le monde de l’art, en illustrant notamment des films au succès retentissant – on retiendra Intouchables dans le cinéma francophone – et sont difficilement catégorisables d’un point de vue stylistique. Musiq3 a pu s’entretenir avec le compositeur dans le cadre de sa venue au Gent Jazz Festival les 9 et 10 juillet.

Chapeau et lunettes de soleil, Ludovico Einaudi s’installe dans un Chesterfield, prêt à converser. Il revient tout juste d’une répétition pour un concert de deux heures qu’il donne le soir-même sur la scène principale du Gent Jazz Festival. Le concert du 9 juillet étant soldout, le festival et Ludovico Einaudi ont rajouté une date le 10 juillet — elle aussi sera donnée à guichets fermés — pour satisfaire les demandes.

Ses débuts musicaux

Ludovico Einaudi est né à Turin. Le piano, il l’apprend aux côtés de sa mère. Il poursuit ses études musicales au Conservatoire de Milan et suit aussi les enseignements du compositeur Luciano Bério mais aussi Karlheinz Stockhausen, deux grandes figures de la musique savante occidentale.

Sans la musique, le monde serait un peu noir et blanc.

- Ludovico Einaudi

La musique était une évidence pour lui. Après quelques recherches, quelques tâtonnements, c’est vers elle qu’il se dirige. La composition devient son fer de lance dès l’adolescence et sa lumière qui lui a permis de voir le monde en couleurs.