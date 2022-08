Ludovic Tournay présente son spectacle "Cloclo Expérience"

Ludovic Tournay était l’invité du 8/9 pour présenter son spectacle Cloclo expérience. Accompagné de son guitariste, Ludovic vous offre un medley en live des titres Alexandrie Alexandra, Je vais à Rio, Cette année-là et Magnolias Forever.

En 1978, la tournée de Claude François s’arrête inopinément suite au décès du chanteur. Et c’est là que le spectacle de Ludovic débute, il rentre dans le rôle de Claude François et continue le show de la manière la plus authentique et respectueuse possible. Il respecte tout ce que Claude François avait mis en place à l’époque, au niveau de la playlist, des costumes, de la mise en scène de l’éclairage, etc.

Pour proposer un spectacle proche de la réalité, Ludovic Tournay s’est entouré de personnes ayant travaillé, approché ou connu Claude François comme Prisca Ligeron, Claudette de 1973 à 1978. Nourri d’anecdotes, d’archives vidéos et photos, Ludovic a construit ce spectacle.

Si le medley proposé ce matin par Ludovic Tournay vous a plu, rendez-vous pour découvrir le spectacle Cloclo expérience en live :