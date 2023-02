Ludovic Robeet et Louise Jacquemin, les amoureux du peloton

Et quand deux passionnés de vélo vivent ensemble… Ils parlent vélo mais pas trop : "Dès le début j’ai dit on ne parle pas tout le temps vélo. Moi une fois que ma course est faite, je n’ai plus envie d’en parler. C’est ça qui est chouette avec Louise. Elle comprend mon métier mais on peut parler des mille autres choses ensemble", confie Ludo.

Louise a commencé sa carrière en février 2022. Elle a dû tout apprendre, mais ces quelques mois au contact de Ludovic lui ont permis de progresser à pas de géants, comme l’explique le coureur de chez Bingoal Pauwels Sauces Wallonie Bruxelles : "Pousser, ça, elle sait faire, mais après, c’est tout le reste à côté qu’il a fallu lui apprendre. Genre la maîtrise du vélo et la technique aussi sur le vélo. Au début, je rigolais bien d’elle parce que ça ressemblait vraiment à rien, que maintenant ça ressemble déjà plus à une coureuse. Je suis très fier d’elle. En cinq mois, elle a déjà évolué de 50% au niveau technique, et elle a encore une belle marge de progression, c’est de bon augure pour le futur".