Ludovic Robeet débarque chez Cofidis : "Mon rôle sera d’aider les leaders comme Axel Zingle et Bryan Coquard"

Le Brabançon avait déjà eu une proposition de l’équipe Cofidis en 2021, mais il avait préféré rester chez Bingoal : "A l’époque j’étais bien dans mon équipe de cœur. Mais quand on voit comment le team Cofidis tourne aujourd’hui, avec des victoires sur le Tour de France et sur la Vuelta, je n’ai pas hésité, et j’ai signé à deux mains."

Le spécialiste des classiques flamandes continuera à évoluer avec sa casquette d’équipier : " On verra au fur et à mesure mais mon rôle sera d’aider les leaders comme Axel Zingle et Brian Coquard. Je ferai ce que je fais d’habitude mais à un échelon supérieur".

Et puis le rouleur wallon espère aussi pouvoir parfois, jouer sa carte personnelle et pour aller chercher un troisième succès professionnel : "Si je pouvais remporter une victoire avec Cofidis, ce serait vraiment top".