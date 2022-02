Ludovic Robeet avant le Nieuwsblad : "J’aurais pu partir en World Tour, mais… »

Cet hiver "Ludo" a reçu une offre d’une équipe World Tour, mais le Brabançon a préféré refuser, et il a signé un nouveau contrat de deux ans avec l’équipe wallonne : "J’aurais pu partir ailleurs. On sait ce qu’on a, mais on ne sait pas ce qu’on va avoir. Si c’est pour partir et ne plus avoir de programme de courses, et ne pas avoir la confiance de l’équipe et du staff derrière, c’est moins intéressant. Maintenant si j’ai d’autres propositions d’équipes World Tour, j’irai peut-être. Pour le moment je suis bien ici, je suis serein et bien dans ma tête, c’est ça le plus important quand on fait du sport de haut niveau".

Le Tubizien entame donc sa 10e saison dans la structure wallonne qu’il connaît mieux que personne. Il a passé 4 années dans l’équipe de développement et il débute sa 6e saison pro. A 27 printemps il a toujours la même envie, mais il a gagné en sagesse et maturité : "J’endosse tous les rôles dans l’équipe. Leader, capitaine de route, équipier, et ça me va bien".