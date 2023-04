Ludovic Robeet : "A Roubaix on a mal aux jambes, aux bras, aux doigts, c’est pas l’enfer pour rien"

Nous retrouvons Ludo après une petite sortie de 4h sur le vélo. Le coureur de Oisquercq semble particulièrement détendu, avant d’aborder cette course qu’il aime tant.

Et pourtant il ne garde pas que de bons souvenirs de son premier Roubaix, en 2018 : "C’est vrai que j’avais une certaine appréhension. Je savais pas ce que c’était une course sur les pavés, ni même ce que c’était une classique j’étais plus sur des courses de grimpeurs. Je savais que pour faire un bon Roubaix il fallait que je sois dans l’échappée et j’ai eu la chance d’être dedans ce qui m’a permis d’aborder des secteurs en tête et sans pression et j’ai fait une excellente course".

En revanche la fin de l’épreuve s’est transformée en véritable calvaire : "Je suis arrivé sur le vélodrome en pleurs. Je pense que j’ai vécu une de mes pires journées sur un vélo. Je n’avais pas l’habitude de faire des courses de 260 kilomètres. A Roubaix, on a mal qu’aux jambes, on a mal aux bras, aux doigts, on a des cloches partout et on est complètement vidé. Roubaix ce n’est pas l’enfer pour rien".