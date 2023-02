Ludogorets s’impose par le plus petit écart face à Anderlecht qui pourra s’en vouloir

Anderlecht pourra s’en vouloir. Car les Mauves ont eu les possibilités pour s’imposer. Mais le dernier geste a manqué pour les hommes de Riemer. C’est donc Ludogorets qui s’impose lors du match aller des barrages de la Conference League, grâce à une belle entame de match. Les Bulgares auront un avantage d’un but lors du match retour jeudi prochain.

C’est Ludogorets qui se montre dangereux en début de rencontre par deux fois. Et par deux fois Verbruggen doit s’interposer. Mais pas à la 3e. Sur un énième contre, Thiago venant de la 2e ligne prolonge de la tête et fait 1-0 après seulement 9 minutes de jeu.

Anderlecht répond via Verschaeren une minute plus tard sans toutefois égaliser. Globalement, Anderlecht n’est pas encore rentré dans son match.

C’est Dreyer qui va enfin sonner la révolte pour les Mauves. Sur une remise de Slimani, le Danois passe tout près de l’égalisation.

Les Mauves sont mieux et commencent à jouer plus haut. À la demi-heure de jeu, Verschaeren voit sa frappe passer à côté du but. Le Sporting pousse, mais ne trouve pas la faille. Du côté de Ludogorets, on procède par contre. C’est 1-0 à la mi-temps.

Anderlecht reprend sa domination dès le début de la 2e période. Ludogorets laisse volontairement le ballon aux Mauves et joue en contre.

Le temps passe et Anderlecht n’y arrive pas. À moins de 3 minutes de la fin, Raman va avoir un face-à-face, mais l’attaquant loupe la plus grosse occasion de revenir à égalité. Anderlecht s’incline sur le plus petit score et devra donc faire mieux lors de la manche retour jeudi prochain.